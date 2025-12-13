Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 13.12.2025

Löningen - Diebstahl aus Bürogebäuden

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 11.12.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, den 12.12.2025, 07:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Firmengebäuden in einem Industriegebiet in Lindern. Die Büroräume wurden durchsucht, vereinzelt wurde Diebesgut erlangt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8.400,00 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesguts beläuft sich auf insgesamt 1.400,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Körperverletzung mit anschließender Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, den 13.12.2025, kam es in den Morgenstunden zunächst zu einer Körperverletzung in der Max-Planck-Straße 1 in Cloppenburg. Anschließend verließ der Beschuldigte den Tatort und konnte gegen 04:15 Uhr in der Albert-Einstein-Straße in seinen PKW angetroffen werden. Der 39-jährige Böseler stand augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert, anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Essen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 11.12.2025, 22:30 Uhr, und Freitag, dem 12.12.2025, 11:30 Uhr, verursachte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken einen Sachschaden an einem geparkten PKW in der Lange Straße 21 in 49632 Essen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Für den Nordkreis der PI CLP/VEC liegen keine Pressemeldungen vor.

