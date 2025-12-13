Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 12.12.25, gegen 11:14 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Falkenrotter Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 12.12.2025, 17:00 Uhr, kam es auf der Bundesstr. 69 in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger aus Vechta befuhr die Bundesstr. 69 in Fahrtrichtung Diepholz. Kurz vor der Abfahrt zur Falkenrotter Straße verlor ein entgegenkommenden LKW+Anhänger Ladung, welche in die Frontscheibe des PKW vom Geschädigten geschleudert wurde. Die Frontscheibe wurde zerstört und der LKW+Anhänger setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung Oldenburg fort. Zeugen des Verkehrsunfalles sollten sich mit der Polizei in Vechta unter der Rufnummer 04441-9430 in Verbindung setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 12.12.25, in der Zeit von 12:55-19:20 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Großen Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Vechta - Räuberische Erpressung Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 21:55 Uhr, begab sich eine männliche bislang unbekannte maskierte Person in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Oldenburger Straße in 49377 Vechta. Hier bedrohte der Täter einen 30-jährigen Mitarbeiter und eine 21-jährige Mitarbeiterin, beide aus Vechta. Der unbekannte Täter forderte unter anderem Bargeld und floh anschließend mit der Beute. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- 1,80 m - 1,85 m groß - ca. 20-25 Jahre - normale Statur - grauer Pullover getragen - blaue Jeans getragen - akzentfrei Hochdeutsch gesprochen - schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

Die beiden Opfer blieben unverletzt. Angaben zum Diebesgut können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 13.12.25, gegen 00:33 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Vollersrode mit seinem PKW BMW die Dinklager Straße in Lohne, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,13 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

