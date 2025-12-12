Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 05. Dezember 2025 00:00 Uhr bis Donnerstag, 11. Dezember 2025 10:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Finkenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und verletzten Personen

Am Donnerstag, den 11.12.2025, befuhr eine 31-jährige PKW-Führerin aus Bad Laer den Bokerner Damm stadteinwärts. Aus ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem PKW, der von einem 68-jährigen Mannes aus Fürstenau geführt wurde. Er und seine beiden Mitfahrerinnen (67 J., Fürstenau und 61 J., Ankum) wurden leicht verletzt. Auch die 31-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 20000,- EUR geschätzt.

Lohne - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am Freitag, den 12.12.2025, befuhr gegen 00:50 Uhr ein 51-jähriger PKW-Führer aus Vechta die Bakumer Straße aus Richtung Lohne in Richtung Bakum und beabsichtigte im Verlauf, die erste Ausfahrt des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Bokerner Damm zu befahren. Hierbei kollidierte er infolge der Beeinflussung durch Alkohol mit einer Verkehrsinsel und beschädigte Verkehrszeichen. Die Fahrt endete in einem angrenzenden Graben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 11.12.2025, befuhr eine 70-jährige PKW-Führerin aus Lohne die Vogtstraße in Richtung Brinkstraße. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 56-jährige PKW-Führerin aus Lohne versuchte auf einen Gehweg auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Die 56-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Steinfeld - Berauscht Unfall verursacht

Am Donnerstag, den 11.12.2025, befuhr gegen 13:25 Uhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Bohmte die Große Straße in Fahrtrichtung Handorfer Straße. Im Verlauf touchierte er den Seitenspiegel eines geparkten PKWs im Seitenraum, setzte seine Fahrt allerdings unerlaubt fort. Dies konnte durch Zeugen beobachtet werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 19-Jährige an seiner Wohnanschrift ausfindig gemacht werden. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf die Beeinflussung durch THC. Insofern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell