Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Laptops

Am Samstag, 06. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Laptop aus der Ausstellung eines Elektronik Geschäftes in der Falkenrotter Straße. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Dienstag, den 09.12.2025, versuchten unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr eine Wohnungseingangstür eines Hauses in der Kolpingstraße aufzubrechen. Dies misslang nach bisherigen Erkenntnissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.12.2025, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Toyota Auris auf einem Parkplatz der Universität Vechta an der Driverstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.12.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr einen PKW Nissan-X-Trail auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oyther Straße. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 10.12.2025, befuhr ein 25-jähriger PKW-Führer aus Bassum die Hagenstraße und beabsichtigte in die Straße Wintermarsch abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer von links kommenden 50-jährigen PKW-Führerin aus Vechta. Beide Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Betrunken Unfall verursacht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 10.12.2025, touchierte ein 67-jähriger PKW-Führer aus Damme beim Rückwärtsfahren einen Bauzaun und Blumenkübel im Bereich der Marktstraße. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung des Dammers ersichtlich (1,26 Promille). Es folgten die Anordnung einer Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der bisher festgestellte Schaden wurde auf ca. 2500,- EUR beziffert. Weitere beschädigte Fahrzeuge wurden im Umfeld der Verkehrsunfallörtlichkeit wahrgenommen, konnten jedoch nicht direkt zugeordnet werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 10.12.2025, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Balkontür eines Einfamilienhauses an der Kastanienstraße und durchsuchten im Anschluss die Räume nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls von Tabakwaren

Am Mittwoch, dem 10.12.2025, betraten vier männliche Personen gegen 11:00 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Sütholter Straße und steuerten zielgerichtet den Kassenbereich an. Dort lenkten die Männer eine Verkäuferin ab und verdeckten die Sicht auf das Tabakwarenregal. In der Folge räumten die Täter zahlreiche Zigarettenpackungen in einen Beutel und flüchteten im Anschluss aus dem Markt. Auf dem Parkplatz besetzten sie einen PKW, entfernten zuvor jedoch die Kennzeichen und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Weitere Zeugen zu diesem Vorfall können sich unter 04446/959710 mit der Polizei in Bakum in Verbindung setzen.

Dinklage - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 10.12.2025, in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:15 Uhr, öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam ein Fenster eines Wohnhauses in der Johanna-Kirchner-Straße und durchsuchte im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Dinklage - Drogen im Straßenverkehr

Am Mittwoch, den 10.12.2025, wurde gegen 14:00 Uhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Dinklage auf der Quakenbrücker Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests heraus, dass er unter dem Einfluss von THC und Kokain am Straßenverkehr teilgenommen hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell