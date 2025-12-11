Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 10.12.2025, befuhr ein 38-jähriger PKW-Führer aus Westoverledingen die Altenoyther Straße in Fahrtrichtung B401. Im Verlauf musste der 38-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah eine nachfolgende 29-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe und fuhr auf. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.12.2025, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:05 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Opel Astra auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Burgstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 4000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Bösel - Farbschmiererei an Schulgebäude

In der Zeit von Dienstag, den 09.12.2025 (17:00 Uhr), bis Mittwoch, den 10.12.2025 (07:30 Uhr), beschmierten unbekannte Täter die Fensterscheiben einer Innenhoftür einer Schule an der Straße Auf dem Rahe mit Hakenkreuzen und beleidigenden Parolen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494/922620 entgegen.

Bösel - Kollision zwischen E-Scooter-Fahrerin und Fahrradfahrer / Fahrradfahrer flüchtig

Am Mittwoch, den 10.12.2025, befuhr eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Barßel den Gehweg der Overlaher Straße. Auf Höhe der dortigen Tankstelle kam ihr gegen 12:42 Uhr ein Fahrradfahrer mit Kinderanhänger entgegen. Hier kam es mutmaßlich zur Kollision beider Fahrzeugführer, infolgedessen die 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494/922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell