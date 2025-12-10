PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Standrohrs

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Samstag, 06. Dezember 2025 13:00 Uhr bis Montag, 08. Dezember 2025 08:00 Uhr auf ein Gelände im Tannenweg und entwendeten aus einem dortigen Bauwagen ein Standrohr inkl. Anschlussstöcken. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 12:40 Uhr bis 12:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Passat in schwarz. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Straße An der Schule abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 250,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

