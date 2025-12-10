PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 gegen 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 30-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw den Bussardweg befuhr. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 gegen 06:20 Uhr befuhr 59-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt und beabsichtigte nach links in die Bruchweidenstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Mannes aus Twistringen. Durch den Zusammenstoß wurden der 59-Jährige und sein 64-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 gegen 16:15 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Mann mit seinem Sattelzug von der Straße Am Grevingsberg auf ein dortiges Firmengelände abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Pförtner Häuschen und touchierte einen geparkten Pkw. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

