Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 10.12.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:20 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter über eine Stahltreppe auf einen Balkonbereich eines Wohnhauses an der Nikolausstraße. Hier gelangte er nach gewaltsamer Öffnung eines Badezimmerfensters in das Innere des Gebäudes und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, den 10.12.2025, befuhr gegen 15:50 Uhr eine 48-jährige PKW-Führerin aus Emstek den Barlingweg und beabsichtigte nach rechts auf die Halener Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Emstek, die den Gehweg der Halener Straße entgegensetzt der Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Jugendliche leicht verletzt wurde.

Essen (Oldb) - Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch, den 10.12.2025, zerstörten unbekannte Täter zwischen 08:15 Uhr und 15:50 Uhr die Scheibe eines PKW VW Caddy, welcher an einer Ackerfläche an der Straße Zur Bahn abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse samt Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.12.2025, befuhr ein 24-jähriger PKW-Führer aus Garrel die Friesoyther Straße / Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf wich er ersten Erkenntnissen nach einem überholenden PKW des Gegenverkehrs aus und überfuhr einen Leitpfosten auf der Berme. Der überholende PKW setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Schaden wurde auf ca. 5000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

