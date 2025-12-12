Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg / Staatsforsten - Brand beim Flugplatz Varrelbusch - Ermittlungen abgeschlossen

In der Nacht vom 05.12.2025 auf den 06.12.2025 kam es zu einem verheerenden Brand auf dem Gelände des Flugplatzes Varrelbusch. Mehrere Gebäude sowie Fahrzeuge und Flugzeuge wurden hierbei zerstört. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6173694 Bereits am 06.12.2025 wurden nach Beendigung der Löscharbeiten der Feuerwehren intensive Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt. Auch in den Folgetagen wurde unter Zuhilfenahme eines Brandgutachters und der Technischen Einsatzeinheit Oldenburg der Brandort in Augenschein genommen. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand auf einen technischen Defekt in der Zwischendecke der Gastronomie zurückzuführen ist. Die Ermittlungen sind insoweit abgeschlossen. Der Schaden ist nach wie vor im siebenstelligen Bereich zu verorten.

Lastrup - Pkw beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 08. Dezember 2025 08:00 Uhr bis Mittwoch, 10. Dezember 2025 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Daimler CLA 180 in schwarz, welcher auf dem Parkplatz einer Bank in der Schulstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Garrel - Jogger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstag, den 11.12.2025, befuhr ein 43-jähriger PKW-Führer aus Garrel gegen 16:45 Uhr die Peterstraße in Fahrtrichtung Böseler Straße. Als er einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorbeifahrt ermöglichen wollte, übersah er einen am rechten Fahrbahnrand joggenden Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der 33-jährige Jogger aus Bösel wurde schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 11.12.2025, befuhr eine 40-jährige PKW-Führerin aus Löningen die Wismarer Straße und hielt verkehrsbedingt an, um einem entgegenkommenden PKW die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Dieser PKW touchierte das Fahrzeug der Löningerin hinten links und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/8038400 entgegen.

