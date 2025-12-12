PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 11. Dezember 2025 gegen 18:47 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen 54-jährigen Mann aus Bösel, welcher aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der 54-Jährige war unter anderem mehrfach von der Fahrbahn abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,50 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

