Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines Laptops Am Samstag, 06. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Laptop aus der Ausstellung eines Elektronik Geschäftes in der Falkenrotter Straße. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Am ...

