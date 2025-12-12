Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum- Bushaltestellenhäuschen beschädigt
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bakum,Ortsteil Lohe: Bushaltestellenhäuschen beschädigt In der Zeit von Donnerstag, 11.12.2026, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 11.00 Uhr, wurde eine Glas-Seitenscheibe eines Bushaltehäuschens an der Loher Straße/Einmündung Zehntweg beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten - offensichtlich mutwillig- eine Seitenscheibe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bakum, Tel.: 04446-959710
