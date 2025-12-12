PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum- Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum,Ortsteil Lohe: Bushaltestellenhäuschen beschädigt In der Zeit von Donnerstag, 11.12.2026, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 11.00 Uhr, wurde eine Glas-Seitenscheibe eines Bushaltehäuschens an der Loher Straße/Einmündung Zehntweg beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten - offensichtlich mutwillig- eine Seitenscheibe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bakum, Tel.: 04446-959710

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

