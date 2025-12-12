Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bakum-Ortsteil Lüsche: Illegale Abfallentsorgung In der Zeit von Mittwoch, 10. Dezember 2025 bis Freitag, 12. Dezember 2025 entsorgten unbekannte Täter mehrere, zum Teil gefüllte, Farbeimer am Erholungsgebiet "Lüscher Polder", in der Nähe des dortigen Parkplatzes. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel. 04446-959710
