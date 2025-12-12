POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Donnerstag, 11. Dezember 2025 gegen 18:47 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen 54-jährigen Mann aus Bösel, welcher aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der 54-Jährige war unter anderem mehrfach von der Fahrbahn abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,50 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde ...

mehr