Vechta, Zünden von Silvesterfeuerwerk

Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 16:10 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei mehrere Jugendliche, die mit Silvesterfeuerwerk auf einem Spielplatz in Stukenborg hantierten und dieses zündeten. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Kinder/Jugendliche aus Vechta trotz kurzem Fluchtversuch festgestellt werden, die auf die Beschreibung der Zeugin passten. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 räumten das Zünden von einigen Feuerwerkskörpern ein. Im Falle der Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurden die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Vechta, Geldbörsendiebstahl

Am Samstag, den 13.12.25, in der Zeit von 14:15-14:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts am Falkenweg in Vechta die Geldbörse eines 61-Jährigen Mannes aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Vechta, Diebstahl von Pedelec

Am Freitag, den 12.12.25, in der Zeit von 17:45-18:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Falkenrotter Straße, Nähe einer Bankfiliale, das verschlossen abgestellte Pedelec eines 73-jährigen Mannes aus Vechta. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Roots in metallic blau mit einer blauen Fahrradgepäcktasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Lohne, Fahrraddiebstahl

Am Samstag, den 13.12.25, in der Zeit von 13:08-14:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Straße "Hövemanns Wiesen" zwei Pedelecs der Marke KTM aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Damme, Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, den 12.12.25, in der Zeit von 11:30-12:03 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen PKW Audi, welcher in der Straße Im Hofe in Damme auf einem Parkplatz abgeparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: 05493/913560 entgegen.

Vechta, Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Freitag, den 12.12.25, 12:00 Uhr, bis Samstag, den 13.12.25, 12:45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Windschutzscheibe eines in der Münsterstraße auf einem rückwärtigen Parkplatz geparkten PKW Mazda. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Vechta, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 13.12.25, in der Zeit von 13:00-14:30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Hagener Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Kia und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Vechta, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 13.12.25, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Breslauer Straße in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt, Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, den 14.12.2025, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw Daimler die Hauptstraße in Goldenstedt. Beim Abbiegen kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausmauer. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab dabei einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage, Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, den 14.12.2025, gegen 00:30 Uhr, kam es auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Kroppenstedt befuhr mit seinem Kleintransporter die o.g. Straße, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Dinklage, Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, den 13.12.25, gegen 23:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw VW die Badberger Straße in Richtung Badbergen. Dort verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Auch hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert war und führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,18 Promille ergab. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, den 14.12.25, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden, der mit seinem Pkw Honda die Handorfer Straße in Steinfeld befuhr, von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

