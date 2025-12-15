Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versammlungsrechtliche Aktion vor Zentrallager

Am Sonntag, 14. Dezember 2025 versammelten sich im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr in der Spitze 37 Traktoren auf einer Ackerfläche vor dem Zentrallager einer Verbrauchermarktkette am Brookweg, um gegen die produktbezogene Preispolitik zu demonstrieren.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und umliegender Dienststellen begleiteten die versammlungsrechtliche Aktion, zu der zuvor insbesondere durch die Sozialen Medien aufgerufen wurde.

Gegen 23:00 Uhr kam es zu einem informativen Austausch der Versammlungsteilnehmenden mit dem Leiter des Zentrallagers. Bei einsetzendem Lieferverkehr stellten sich die Versammlungsteilnehmenden gegen 02:00 Uhr auf die Zufahrt zum Betriebsgelände, um einen ankommenden LKW an der Weiterfahrt zu hindern. Die kurzzeitige Blockade löste sich nach einem Hinweis der Beamtinnen und Beamten auf versammlungsrechtliche Absprachen und Bestimmungen auf.

Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 verließen die Versammlungsteilnehmenden sukzessive den Bereich. Bis auf die kurzzeitige Blockade kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell