PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versammlungsrechtliche Aktion vor Zentrallager

Am Sonntag, 14. Dezember 2025 versammelten sich im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr in der Spitze 37 Traktoren auf einer Ackerfläche vor dem Zentrallager einer Verbrauchermarktkette am Brookweg, um gegen die produktbezogene Preispolitik zu demonstrieren.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und umliegender Dienststellen begleiteten die versammlungsrechtliche Aktion, zu der zuvor insbesondere durch die Sozialen Medien aufgerufen wurde.

Gegen 23:00 Uhr kam es zu einem informativen Austausch der Versammlungsteilnehmenden mit dem Leiter des Zentrallagers. Bei einsetzendem Lieferverkehr stellten sich die Versammlungsteilnehmenden gegen 02:00 Uhr auf die Zufahrt zum Betriebsgelände, um einen ankommenden LKW an der Weiterfahrt zu hindern. Die kurzzeitige Blockade löste sich nach einem Hinweis der Beamtinnen und Beamten auf versammlungsrechtliche Absprachen und Bestimmungen auf.

Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 verließen die Versammlungsteilnehmenden sukzessive den Bereich. Bis auf die kurzzeitige Blockade kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 10:20

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich und Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 12.12.25, in der Zeit zwischen 19:30-20:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in dem Lärchenweg gegen eine Gartenmauer eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471/18600 entgegen. ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:37

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta, Zünden von Silvesterfeuerwerk Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 16:10 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei mehrere Jugendliche, die mit Silvesterfeuerwerk auf einem Spielplatz in Stukenborg hantierten und dieses zündeten. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Kinder/Jugendliche aus Vechta trotz kurzem Fluchtversuch festgestellt werden, die auf die Beschreibung der Zeugin passten. Die ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:26

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.12.2025 bis 14.12.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfallflucht: Am Samstag, 13.12.2025, gegen 05:10 Uhr befuhr ein Transporter die Industriestraße in Bösel in Richtung Thüler Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr alleinbeteiligt frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren