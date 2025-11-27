Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Wachenheim) - Fahrt unter Alkoholeinwirkung
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 27.11.2025 gegen 01:00 Uhr konnte in der Weinstraße in Wachenheim der Fahrer eines VW Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 58-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
