Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstähle im Ortsbereich

Haßloch (ots)

Am 26.11.2025 kam es zunächst in der Moltkestraße in 67454 Haßloch zu einem versuchten Taschendiebstahl in einem dort befindlichen Supermarkt. Hierbei agierten insgesamt drei Täterinnen. Die Geschädigte wurde jedoch auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte eine der Täterin, sodass diese die Handtasche noch auf der Flucht fallen ließ. Gegen 15:15 Uhr kam es zu einem vollendeten Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Schillerstraße in 67454 Haßloch. Dabei waren nach bisherigem Ermittlungen die gleichen Täterinnen an der Tat beteiligt.

Die Polizeiinspektion Haßloch weißt nochmals darauf hin. Lassen Sie ihre Wertgegenstände und persönliche Sachen nicht unbeaufsichtigt. Tragen Sie diese immer, wenn möglich eng am Körper und achten Sie auf verdächtige Personen, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe befinden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell