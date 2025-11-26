PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstähle im Ortsbereich

Haßloch (ots)

Am 26.11.2025 kam es zunächst in der Moltkestraße in 67454 Haßloch zu einem versuchten Taschendiebstahl in einem dort befindlichen Supermarkt. Hierbei agierten insgesamt drei Täterinnen. Die Geschädigte wurde jedoch auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte eine der Täterin, sodass diese die Handtasche noch auf der Flucht fallen ließ. Gegen 15:15 Uhr kam es zu einem vollendeten Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Schillerstraße in 67454 Haßloch. Dabei waren nach bisherigem Ermittlungen die gleichen Täterinnen an der Tat beteiligt.

Die Polizeiinspektion Haßloch weißt nochmals darauf hin. Lassen Sie ihre Wertgegenstände und persönliche Sachen nicht unbeaufsichtigt. Tragen Sie diese immer, wenn möglich eng am Körper und achten Sie auf verdächtige Personen, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe befinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:37

    POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Dienstag (25.11.2025), kam es gegen 14.30 h zu einem Diebstahlsdelikt in einem Einkaufsmarkt in der Kellereistraße in Neustadt an der Weinstraße. Ein bislang unbekannter Täter steckte Weihnachtsdekoration in eine Einkaufstasche und wurde beim Verlassen des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Mann schlug der Mitarbeiterin auf den Arm und konnte sich hiernach mit dem Diebesgut entfernen. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:36

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trickbetrug "Falscher Bankmitarbeiter", hoher Schaden

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 25.11.2025 wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines Betrugs durch einen angeblichen Mitarbeiter der Sicherheitszentrale der Commerzbank. Der Täter nutzte vermutlich sogenanntes Call-ID-Spoofing. Auf dem Display erschien daher die echte Service-Hotline ihrer Bank, obwohl der Anruf nicht von dort stammte. Unter dem Vorwand einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren