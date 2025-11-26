Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw landet an Baum

Neustadt/Weinstraße

Am Mittwoch (26.11.2025), kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei gemeldet, dass an der B39 bei Neustadt an der Weinstraße ein Pkw von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. In Höhe des Ortsteiles Geinsheim kam die Fahrzeugführerin eines Mercedes in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, welcher neben der Fahrbahn stand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassinnen wurden leicht verletzt. Da es an dem verunfallten Fahrzeug zu einer Rauchentwicklung kam, wurden durch die Feuerwehr Löscharbeiten durchgeführt.

