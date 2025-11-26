PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw landet an Baum

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch (26.11.2025), kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei gemeldet, dass an der B39 bei Neustadt an der Weinstraße ein Pkw von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. In Höhe des Ortsteiles Geinsheim kam die Fahrzeugführerin eines Mercedes in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, welcher neben der Fahrbahn stand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassinnen wurden leicht verletzt. Da es an dem verunfallten Fahrzeug zu einer Rauchentwicklung kam, wurden durch die Feuerwehr Löscharbeiten durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  26.11.2025 – 08:36

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trickbetrug "Falscher Bankmitarbeiter", hoher Schaden

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 25.11.2025 wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines Betrugs durch einen angeblichen Mitarbeiter der Sicherheitszentrale der Commerzbank. Der Täter nutzte vermutlich sogenanntes Call-ID-Spoofing. Auf dem Display erschien daher die echte Service-Hotline ihrer Bank, obwohl der Anruf nicht von dort stammte. Unter dem Vorwand einer ...

    mehr
  25.11.2025 – 13:49

    POL-PDNW: Teddy wieder zuhause bei seiner Familie

    Haßloch (ots) - Nach dem Hilferuf des kleinen Teddys aus Haßloch, der sich rasend schnell verbreitete, meldeten sich gestern Nachmittag zwei junge Damen von vier und acht Jahren aus Neustadt zusammen mit ihrer Mama bei der Polizei in Haßloch und erklärten, dass der Teddy schon schmerzlich vermisst wurde, man aber nicht genau wusste, wo er verloren ging. Überglücklich und dankbar nahmen sie ihr vermisstes ...

    mehr
