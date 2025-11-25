Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: umgekippter LKW
A61, Kreuz Frankenthal (ots)
Am 25.11.25, gegen 14 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Fahrer aus Tchechien die A61 aus Ludwigshafen kommend und wollte am Kreuz Frankenthal auf die A6 in Richtung Kaiserslautern weiterfahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Kurve die Kontrolle über seinen LKW. Dieser kippte in den Grünstreifen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten, dank schnellem und gutem Zusammenspiel mit der Autobahnmeisterei Ludwigshafen, gering gehalten werden. Der Schaden belief sich auf ca. 10000EUR.
