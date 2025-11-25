PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: umgekippter LKW

POL-PDNW: umgekippter LKW
  • Bild-Infos
  • Download

A61, Kreuz Frankenthal (ots)

Am 25.11.25, gegen 14 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Fahrer aus Tchechien die A61 aus Ludwigshafen kommend und wollte am Kreuz Frankenthal auf die A6 in Richtung Kaiserslautern weiterfahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Kurve die Kontrolle über seinen LKW. Dieser kippte in den Grünstreifen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten, dank schnellem und gutem Zusammenspiel mit der Autobahnmeisterei Ludwigshafen, gering gehalten werden. Der Schaden belief sich auf ca. 10000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Frank
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 13:49

    POL-PDNW: Teddy wieder zuhause bei seiner Familie

    Haßloch (ots) - Nach dem Hilferuf des kleinen Teddys aus Haßloch, der sich rasend schnell verbreitete, meldeten sich gestern Nachmittag zwei junge Damen von vier und acht Jahren aus Neustadt zusammen mit ihrer Mama bei der Polizei in Haßloch und erklärten, dass der Teddy schon schmerzlich vermisst wurde, man aber nicht genau wusste, wo er verloren ging. Überglücklich und dankbar nahmen sie ihr vermisstes ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:18

    POL-PDNW: Bedrohlicher Schriftzug auf Schultoilette

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am heutigen Morgen (25.11.2025) informierte das Leibniz-Gymnasium in Neustadt die Polizei über einen Schriftzug in einer Schultoilette. Durch diesen wird eine Amoktat für den heutigen Tag angedroht. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen und steht im engen Kontakt mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren