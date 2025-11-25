Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohlicher Schriftzug auf Schultoilette

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Morgen (25.11.2025) informierte das Leibniz-Gymnasium in Neustadt die Polizei über einen Schriftzug in einer Schultoilette. Durch diesen wird eine Amoktat für den heutigen Tag angedroht.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen und steht im engen Kontakt mit der Schulleitung. Hinweise auf einen Tatverdächtigen bestehen derzeit nicht.

Der Unterricht wurde durch die Schulleitung für alle Schüler um 09:30 Uhr beendet. Die Polizei Neustadt war dabei mit uniformierten und zivilen Kräften zugegen. Auffälligkeiten ergaben sich keine.

Anonyme Drohungen sind dazu geeignet, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen, müssen Täter in der Regel auch für die Kosten der polizeiliche Einsatzmaßnahmen aufkommen.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell