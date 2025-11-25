PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf dem Fahrrad

Obrigheim (ots)

Am heutigen Tag (25.11.25) gegen 03:40 Uhr stellte die Polizei in der Wormser Straße einen 28 Jahre alten Fahrradfahrer fest. Bei der Kontrolle roch dieser stark nach Alkohol und ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille an. Außerdem räumte der 28-Jährige den Konsum von Cannabis ein. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das Strafverfahren nach § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) maßgeblich ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

