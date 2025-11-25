Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf dem Fahrrad
Obrigheim (ots)
Am heutigen Tag (25.11.25) gegen 03:40 Uhr stellte die Polizei in der Wormser Straße einen 28 Jahre alten Fahrradfahrer fest. Bei der Kontrolle roch dieser stark nach Alkohol und ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille an. Außerdem räumte der 28-Jährige den Konsum von Cannabis ein. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das Strafverfahren nach § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) maßgeblich ist.
