Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großkontrolle der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße - Polizei zieht Bilanz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 24.11.2025, wurde im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr eine Großkontrolle der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße im Bereich des Hauptfriedhofes durchgeführt. Unterstützt durch weitere Beamte der Polizeidirektion richteten die Einsatzkräfte eine feste Kontrollstelle ein. Ziel der Maßnahme war es unter anderem, die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden zu überprüfen, sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sicherzustellen.

Ein besonderer Fokus lag auf der Feststellung von Drogen- und Medikamentenbeeinflussung, der Überwachung des Schwerlastverkehrs, sowie der Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Da Täterinnen und Täter die frühe Dunkelheit häufig gezielt für ihre Taten ausnutzen, soll auch diesem Phänomen durch gezielte Kontrollen von verdächtigen Personen und Fahrzeuge begegnet werden.

Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer gehören nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle und stellen ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden dar.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahme wurden insgesamt 85 Fahrzeuge und 100 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten folgende Verstöße fest:

- 5 Fälle von Einfluss berauschender Mittel (Drogeneinfluss) - 35 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, u. a. aufgrund technischer Mängel - 3 Verstöße im Bereich des Schwerlast- und Güterverkehrs - 6 relevante Feststellungen im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten (z. B. verdächtige Personen, fehlende Dokumente, mitgeführte Gegenstände)

In 16 Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in 4 Fällen Strafanzeigen erstattet. Zudem musste 6 Fahrzeugführenden ihre Weiterfahrt aufgrund fehlender Fahrtüchtigkeit oder erheblicher technischer Mängel an ihren Fahrzeugen untersagt werden.

An der Kontrolle waren Expertinnen und Experten aus mehreren Fachbereichen beteiligt - darunter speziell geschulte Kräfte zur Erkennung von Drogenbeeinflussung, Einsatzkräfte der Schwerlast- und Güterverkehrsüberwachung sowie Beamtinnen und Beamte mit Schwerpunkt Eigentumskriminalität. Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen erzeugte positive Effekte und trug entscheidend zum Erfolg der Maßnahme bei.

Die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße wertet die Großkontrolle als wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, zur Verhinderung von Eigentumsdelikten - insbesondere Wohnungseinbrüchen - und zur Stärkung der Inneren Sicherheit. Weitere vergleichbare Maßnahmen sind auch künftig geplant.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße