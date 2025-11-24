Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch
Wattenheim (ots)
Gestern (23.11.25) wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Einbruch gemeldet, der in dem Zeitraum zwischen Dienstag (18.11.25) und Mittwoch (19.11.25) stattgefunden haben dürfte. Unbekannte Täter drangen demnach durch Aufhebeln einer Balkontür in ein Einfamilienhaus in der Speyerer Straße ein. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet?
Dann melden sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
