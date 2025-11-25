PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Teddy wieder zuhause bei seiner Familie

Haßloch (ots)

Nach dem Hilferuf des kleinen Teddys aus Haßloch, der sich rasend schnell verbreitete, meldeten sich gestern Nachmittag zwei junge Damen von vier und acht Jahren aus Neustadt zusammen mit ihrer Mama bei der Polizei in Haßloch und erklärten, dass der Teddy schon schmerzlich vermisst wurde, man aber nicht genau wusste, wo er verloren ging. Überglücklich und dankbar nahmen sie ihr vermisstes Familienmitglied wieder in Empfang.

