PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag (25.11.2025), kam es gegen 14.30 h zu einem Diebstahlsdelikt in einem Einkaufsmarkt in der Kellereistraße in Neustadt an der Weinstraße. Ein bislang unbekannter Täter steckte Weihnachtsdekoration in eine Einkaufstasche und wurde beim Verlassen des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Mann schlug der Mitarbeiterin auf den Arm und konnte sich hiernach mit dem Diebesgut entfernen. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 m groß, mitteleuropäischer Phänotyp, trug einen grauen Mantel, eine Kappe und führte einen Rucksack mit. Täterhinweise bitte an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren