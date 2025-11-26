Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag (25.11.2025), kam es gegen 14.30 h zu einem Diebstahlsdelikt in einem Einkaufsmarkt in der Kellereistraße in Neustadt an der Weinstraße. Ein bislang unbekannter Täter steckte Weihnachtsdekoration in eine Einkaufstasche und wurde beim Verlassen des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Mann schlug der Mitarbeiterin auf den Arm und konnte sich hiernach mit dem Diebesgut entfernen. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 m groß, mitteleuropäischer Phänotyp, trug einen grauen Mantel, eine Kappe und führte einen Rucksack mit. Täterhinweise bitte an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

