Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrug durch angebliches Online-Verdienstangebot, hoher Schaden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 19.11.2025, 12:00 Uhr bis 26.11.2025, 14:41 Uhr wurde eine 26-Jährige aus Bad Dürkheim Opfer eines Betrugs über die Sozialen Medien. Sie war über Instagram auf ein vermeintliches Verdienstangebot aufmerksam geworden und wurde anschließend über die App "Jexhor" angewiesen, Aufgaben wie das Ansehen von YouTube-Videos und das Übersenden von Screenshots auszuführen. Für diese Aufgaben erhielt sie zunächst geringe Auszahlungen.

Um die Vergütung zu erhalten, richtete sie ein Anlagekonto auf der Plattform "ertdynamik.com" ein. Nachdem dort zunächst Guthaben einging, wurde sie zu eigenen Einzahlungen aufgefordert. Als sie 5.000 Euro überwiesen hatte, wurde ihr ein angeblicher Fehler vorgeworfen und eine weitere Zahlung von 15.000 Euro verlangt, um das Guthaben freizuschalten.

Die Geschädigte überwies daraufhin drei Mal 1.000 Euro von ihrem Bankkonto sowie 10.000 Euro von ihrem Bitcoin-Konto. Danach war ein Zugriff auf das Geld nicht mehr möglich.

Die Polizei Bad Dürkheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Ihre Polizei rät, seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber vermeintlichen Online-Geldverdienstmöglichkeiten, insbesondere wenn hohe Gewinne in kurzer Zeit versprochen werden. Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Plattformen oder Personen, ohne zuvor deren Seriosität umfassend überprüft zu haben.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 26.11.2025 – 19:23

    POL-PDNW: Taschendiebstähle im Ortsbereich

    Haßloch (ots) - Am 26.11.2025 kam es zunächst in der Moltkestraße in 67454 Haßloch zu einem versuchten Taschendiebstahl in einem dort befindlichen Supermarkt. Hierbei agierten insgesamt drei Täterinnen. Die Geschädigte wurde jedoch auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte eine der Täterin, sodass diese die Handtasche noch auf der Flucht fallen ließ. Gegen 15:15 Uhr kam es zu einem vollendeten Taschendiebstahl in ...

  • 26.11.2025 – 11:37

    POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Dienstag (25.11.2025), kam es gegen 14.30 h zu einem Diebstahlsdelikt in einem Einkaufsmarkt in der Kellereistraße in Neustadt an der Weinstraße. Ein bislang unbekannter Täter steckte Weihnachtsdekoration in eine Einkaufstasche und wurde beim Verlassen des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Mann schlug der Mitarbeiterin auf den Arm und konnte sich hiernach mit dem Diebesgut entfernen. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. ...

