Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Gelddiebstahl auf Weihnachtsmarkt einer Grundschulw Am 30 November 2025 fand auf dem Gelände einer Grundschule in der Hauptstraße, OT Halen ein vom Förderverein organisierter Weihnachtsmarkt statt. Aus der Kasse für die Einnahmen der Verlosung entwendete in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr eine bislang unbekannte Person Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg ...

