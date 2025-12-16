PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 02:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohn- und Geschäftshaus in der Molberger Straße und versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße, Richtung Friesoythe. In Höhe der Auffahrt kollidierte sie mit dem Pkw einer 18-jährigen Heranwachsenden aus Esterwegen. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 64-Jährigen gegen den Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Cloppenburg geschleudert. Die 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die 18-Jährige und der 21-Jährige wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

