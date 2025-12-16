Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 02:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohn- und Geschäftshaus in der Molberger Straße und versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße, Richtung Friesoythe. In Höhe der Auffahrt kollidierte sie mit dem Pkw einer 18-jährigen Heranwachsenden aus Esterwegen. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 64-Jährigen gegen den Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Cloppenburg geschleudert. Die 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die 18-Jährige und der 21-Jährige wurden leicht verletzt.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta