Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Pkw beschädigt
In der Zeit zwischen Samstag, 13. Dezember 2025 21:00 Uhr bis Sonntag, 14. Dezember 2025 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Opel Corsa, welcher auf einem Grundstück in der Hauptstraße, OT Hollen. Der Pkw wurde mit Asche und Klebstoff beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.
