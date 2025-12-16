PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Pkw beschädigt

In der Zeit zwischen Samstag, 13. Dezember 2025 21:00 Uhr bis Sonntag, 14. Dezember 2025 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Opel Corsa, welcher auf einem Grundstück in der Hauptstraße, OT Hollen. Der Pkw wurde mit Asche und Klebstoff beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

