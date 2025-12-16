Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 02:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohn- und Geschäftshaus in der Molberger Straße und versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren ...

mehr