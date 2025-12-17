Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 16. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 21:15 Uhr bis 22:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Pkw, VW Bora in grau, welcher vor einem Haus in der Straße Am Walde abgestellt worden war. Die Motorhaube wies an mehreren Stellen Lackkratzer auf. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 16. Dezember 2025 gegen 14:53 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Lerchenstraße, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test verlief positiv hinsichtlich Kokain und THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell