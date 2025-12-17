Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 16. Dezember 2025 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Essen (Old.) mit seinem Pkw die B 68 von Hemmelte in Richtung Stapelfeld. Hierbei übersah er eine vorausfahrende landwirtschaftliche Zugmaschine eines 26-jährigen Mannes aus Lastrup und fuhr in das Heck des Anhängers. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 18-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert, hier kollidierte der Pkw mit dem Pkw einer 50-jährigen Frau aus Essen (Old.). Diese kam anschließend mit ihrem Pkw von der Fahrbahn und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Durch den Aufprall wurden der 18-Jährige und die 50-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 22.500,00 Euro.

