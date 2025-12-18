PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Raub auf Imbiss

Am Mittwoch, den 18.12.2025, betrat ein unbekannter Täter gegen 18:50 Uhr einen Imbiss an der Barßeler Straße und forderte unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Die zwei männlichen Angestellten (29 und 40 Jahre, Friesoythe) verweigerten die Herausgabe des Geldes. Der Täter flüchtete im Anschluss ohne Beute in ein nahegelegenes Siedlungsgebiet. Eine umgehend durchgeführte Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - 20-30 Jahre alt - Ca. 190 cm groß - Korpulente Figur - Maskiert - Osteuropäischer Akzent Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Kupfer-Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, den 16.12.2025 (18:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (08:40 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ca. 40 Kupferkassetten aus zwei Kirchentüren einer Kirche an der Straße Am Glockenturm. Im vermeintlich gleichen Zeitraum wurden ebenfalls Kupferfallrohre einer Kirche an der Alten Hauptstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

