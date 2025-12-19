PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Pkw beschädigt

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 13:58 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Kia Ceed in schwarz welcher auf einem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße abgestellt worden war. Der Unbekannte zerkratzte den Pkw großflächig. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

