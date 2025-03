BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Westend (ots) - In der Nacht zu Donnerstag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser eine S-Bahn besprühte. Gegen 2:40 Uhr stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann, der eine S-Bahn in der Zugbildungsanlage am Bahnhof Westend auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern besprüht haben soll. Der Italiener wies Farbanhaftungen an den Händen auf. Bei der Absuche des Tatorts fanden die Beamtinnen und Beamten diverse ...

mehr