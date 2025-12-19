Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Rauchentwicklung

Am Freitag, 19. Dezember 2025 gegen 08:49 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Restaurant in der Cloppenburger Straße. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Molbergen bestätigte die Rauchentwicklung, ein Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Cloppenburger Straße war bis ca. 11:40 Uhr voll gesperrt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 21:18 Uhr kam es auf dem Kneheimer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Molbergen befuhr mit seinem Transporter den Kneheimer Weg, hierbei kam er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume, überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er musste durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen aus dem Pkw geborgen werden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 19:12 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi in grau. Der Pkw war auf einem Hof in der Peheimer Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

