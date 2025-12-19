PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Rauchentwicklung

Am Freitag, 19. Dezember 2025 gegen 08:49 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Restaurant in der Cloppenburger Straße. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Molbergen bestätigte die Rauchentwicklung, ein Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Cloppenburger Straße war bis ca. 11:40 Uhr voll gesperrt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 21:18 Uhr kam es auf dem Kneheimer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Molbergen befuhr mit seinem Transporter den Kneheimer Weg, hierbei kam er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume, überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er musste durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen aus dem Pkw geborgen werden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 19:12 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi in grau. Der Pkw war auf einem Hof in der Peheimer Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:16

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Bauzaunbanner entwendet In der Zeit von Montag, den 15.12.2025 (16:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (16:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen Bauzaunbanner von einer Baustelle an der Oyther Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Lohne - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt Am Mittwoch, den 17.12.2025, befuhr ein 19-jähriger ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:14

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Versuchter Raub auf Imbiss Am Mittwoch, den 18.12.2025, betrat ein unbekannter Täter gegen 18:50 Uhr einen Imbiss an der Barßeler Straße und forderte unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Die zwei männlichen Angestellten (29 und 40 Jahre, Friesoythe) verweigerten die Herausgabe des Geldes. Der Täter flüchtete im Anschluss ohne Beute in ein nahegelegenes Siedlungsgebiet. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:13

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Zigarettenautomat aufgebrochen Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, den 16.12.2025 (00:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (08:30 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Nieholter Straße auf und entwendeten die darin befindlichen Tabakprodukte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren