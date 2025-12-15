PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkohol

L52 Düngenheim - Kaisersesch (ots)

Am Montag, den 15.12.2025 kommt es zu einem Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Alkohol, im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem. Gegen 09:40 Uhr befährt der 38-jährige Verkehrsunfallbeteiligte die L52 von Düngenheim kommend in Fahrtrichtung Kaisersesch. In einer Linkskurve verliert dieser, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einer Alkoholisierung, die Kontrolle über seinen PKW und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Zum Unfallzeitpunkt beträgt der AAK-Wert des Fahrzeugführers 1,73 Promille.

