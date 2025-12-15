Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trunkenheitsfahrt und Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Bundesstraße 259 - Faid/Büchel/Ulmen (ots)

Am Montag, den 15.12.2025 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 10:00 Uhr, dass ein LKW mit portugiesischer Zulassung die Bundesstraße 259 aus Richtung Faid kommend in Fahrtrichtung Ulmen befuhr. Nach Zeugenaussagen sei der LKW immer wieder in den Gegenverkehr abgekommen, sodass mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Der Fahrzeugführer des Lastkraftwagens konnte schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeikräfte eine Atemalkoholkonzentration von 2,7 Promille fest.

Neben der Untersagung der Weiterfahrt erfolgte eine Blutentnahme bei dem Betroffenen sowie die Erhebung einer Sicherheitsleistung. Ferner wurde der Führerschein des 54-jährigen Fahrzeugführers sichergestellt.

Die Polizei Cochem bittet darum, dass sich Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrverhalten des LKWs tätigen können oder durch das beschriebene Fahrzeug gefährdet wurden, telefonisch oder schriftlich melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell