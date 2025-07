Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte nach Auffahrunfall

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am vergangenen Dienstagabend in der Hauptstraße. Eine 23-jährige aus Dannstadt-Schauernheim stand mit ihrem Auto an einer rot zeigenden Ampel, als ihr ein 39-jähriger mit seinem Pkw dieser von hinten auffuhr. Durch den Anstoß erlitt die 23-jährige Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich ein Wert von 1,12 Promille. Der Mann wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell