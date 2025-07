Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Motorradfahrer

Limburgerhof (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegen vom Berliner Platz in die Speyerer Straße übersah eine 47-jährige Autofahrerin aus Limburgerhof einen 17-jährigen, ebenfalls aus Limburgerhof, der die Speyerer Straße mit seinem Motorrad befuhr. Durch den Sturz wurde der 17-jährige verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell