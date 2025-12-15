Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus

Sinzig (ots)

Am 15.12.2025, gegen 10:08 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Remagen über Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Barbarossastraße gemeldet. Seitens der daraufhin alarmierten Kräfte konnte am Einsatzort festgestellt werden, dass der gemeldete Rauch von brennendem Abfall im Hausflur ausging. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam glücklicherweise nicht. Die weiteren diesbezüglichen Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. Im Einsatz waren neben Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Sinzig und Remagen, der DRK-Rettungsdienst und die Polizei Remagen.

