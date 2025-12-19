POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Lampertheim (ots)
Am Freitag, den 19.12.2025, zwischen 16:50 Uhr und 17:05 Uhr wurde in Lampertheim, in der Ersten Neugasse ein abgeparkter weißer Mercedes Vito mit Heppenheimer Kennzeichen beschädigt. Beschädigt wurde die Beifahrertür in einer Höhe von 45 bis 75cm. Sachschaden beträgt zwischen 2.000 und 2.500 EUR. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.
