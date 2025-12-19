PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, zwischen 16:50 Uhr und 17:05 Uhr wurde in Lampertheim, in der Ersten Neugasse ein abgeparkter weißer Mercedes Vito mit Heppenheimer Kennzeichen beschädigt. Beschädigt wurde die Beifahrertür in einer Höhe von 45 bis 75cm. Sachschaden beträgt zwischen 2.000 und 2.500 EUR. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
SB. Uhlemann, POK, i. A. Hohmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

