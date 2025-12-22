PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim - Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Lampertheim (ots)

Am Sonntag (21.12.) um 21:15 Uhr ereignete sich auf der Alten B 44 zwischen Bürstadt und Lampertheim ein schwerer Verkehrsunfall. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Lampertheim verlor der 19-jährige Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Baum. Beide Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Der 19-jährige Fahrer aus Lampertheim wurde tödlich verletzt. Der 18 Jahre alt Beifahrer aus Lampertheim wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von mindestens 7.000,- EUR. Neben den Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die B 44 war während der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206/9440-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Berichterstatter: Keller, PHK
Sachbearbeiter: Fischer, POK; Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

