Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Container aufgebrochen/Feuerwerkskörper entwendet

Raunheim (ots)

Ein auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Flörsheimer Straße abgestellter Container, geriet in der Nacht zum Samstag (20.12.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen eine noch unbekannte Anzahl der dort für den anstehenden Verkauf gelagerter Feuerwerkskörper. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

