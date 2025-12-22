Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Einbrüche rufen Ermittler auf den Plan/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots)

Nachdem es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen verschiedenster Art in Bensheim gekommen ist, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen für die Vorfälle.

Am Freitagabend (19.12.) drangen Kriminelle gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Schäfer-Straße in Auerbach ein und entwendeten Geld.

Im Berliner Ring drangen in der Nacht zum Samstag (20.12.) Unbekannte auf das Gelände eines Tannenbaumverkaufs ein und stahlen mindestens fünf Bäume.

Mit Geld, Uhren und Schmuck flüchteten Einbrecher unerkannt aus einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Die Täter hebelten am Samstag, in der Zeit zwischen 11.15 und 18.45 Uhr, ein Fenster des Hauses auf und durchsuchten die Räume.

Zudem wurden zwischen dem 13. Dezember und Samstag in einer Gartenkolonie im Bereich der Heidelberger Straße fünf Schuppen bzw. Hütten auf Kleingartenparzellen aufgebrochen. Die Kriminellen erbeuteten unter anderem einen Rasentrimmer, eine Kettensäge und weitere Gartenwerkzeuge.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen Hinweise zu den Sachverhalten unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. Hinweise können auch an die Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06251/8468-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell