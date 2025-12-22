Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (19.12.) auf Samstag (20.12.), zwischen 23 und 10.30 Uhr in zwei Gaststätten in der Wilhelm-Leuschner-Straße und im Südring ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu den Gaststätten und durchwühlten die Räumlichkeiten. In einem der beiden Einbrüche erbeuteten die Täter Bargeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Tatzusammenhang ist nach derzeitigen Erkenntnissen sehr wahrscheinlich. Ob die Unbekannten für ihre Flucht ein Auto nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell