Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (30.04.2025) einen 48-jährigen Autofahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der Vorwert bestätigte sich durch den gerichtsverwertbaren Test. Das Auto musste stehen bleiben und den 48-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell