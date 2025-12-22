Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Viernheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (19.12.), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und der Nacht zum Samstag (20.12.), gegen 1.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss in der Franconvillestraße ein und entwendeten anschließend Schuhe und Parfüm.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell