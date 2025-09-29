Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher entwenden Bargeld und Whisky aus einem Eiscafé

Rösrath (ots)

Am Sonntagvormittag (28.09.) sind Beamte der Polizeiwache Overath zu einem Eiscafé in Rösrath-Hoffnungsthal gerufen worden.

Bislang Unbekannte haben am frühen Morgen offenbar ein Fenster des Geschäftes in der Hauptstraße gewaltsam aufgehebelt und gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag sowie eine große 3-Liter-Flasche Whisky. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Anhang von Videoaufzeichnungen aus den frühen Morgenstunden, gegen circa 07:30 Uhr, können die zwei Täter beschrieben werden. Ein Täter war circa 180 cm groß, von normaler Statur, war dunkel gekleidet, trug schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe sowie eine Kapuze mit einer Kappe darunter. Der zweite Täter war gleich groß, auch von normaler Statur, trug eine hellere Jacke, Jogginghose, schwarze Schuhe und eine schwarze Kappe mit einem Logo.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

