Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (19.12.), in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über einen Balkon in die Räume des Hauses in der Marktstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Angaben zum Stehlgut können bisher nicht gemacht werden. Die Kriminellen hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

