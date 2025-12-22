PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Griesheim: Untersuchungshaft nach gefährlicher Körperverletzung im Klinikum Darmstadt

Darmstadt/Griesheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einem Angriff auf einen diensthabenden Arzt im Klinikum Darmstadt (wir haben berichtet) befindet sich ein 55 Jahre alter Mann aus Griesheim nunmehr in Untersuchungshaft. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der 55-jährige verärgert darüber gewesen sein, dass seine Begleiterin nicht als Notfall behandelt, sondern an den Facharzt verwiesen worden sein soll. Der Beschuldigte soll den Arzt deswegen so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser eine schwerwiegende Kopfverletzung erlitten haben soll.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Darmstadt gegen Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Am Freitagvormittag (19.12.) erfolgte die Festnahme gegen 9:45 Uhr in Griesheim. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6179985

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt und wir bitten weitere Fragen direkt dorthin zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

