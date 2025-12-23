Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Adventskranzes in Lautertal

Lautertal (ots)

Lautertal-Elmshausen - Nach einem Feuer in der Lampertsgasse am Montagabend (22.12.) musste eine Anwohnerin mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 22:20 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die sofort alarmierten Feuerwehren Elmshausen, Reichenbach u. Bensheim waren schnell vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Adventskranz in Brand geraten. Eine Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Ihre Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten, musste die angrenzende B47 zeitweise gesperrt werden.

Berichterstatter: Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen